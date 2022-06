Inspire-se com essas 6 cozinhas americanas de cair o queixo

A cozinha americana pode incorporar soluções customizadas e o design da geladeira e dos demais eletrodomésticos para realçar o estilo do ambiente, vintage, rústico, clássico, moderno ou eclético. Neste projeto, assinado pelo estúdio Jean Felix Arquitetura, a cozinha ganhou um tanque exclusivo para a limpeza de peixes, incorporou uma ilha compacta, que armazena o cooktop, e optou por uma geladeira retrô da Gorenje, de cor preta, que realçam a combinação do estilo rústico com o estilo contemporâneo. O piso de madeira dialoga com os elementos em marcenaria e com o forro composto de painéis de bambu trançado, que realçam o aspecto rústico e a sensação de aconchego do ambiente.