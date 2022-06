6 quartos lindos trazem boas ideias para deixar o seu mais aconchegante

E se você quiser transformar o seu quarto definitivamente em um templo do conforto e dos sonhos tranquilos, é necessário trazer a natureza para dentro do ambiente. A melhor solução é a integração do ambiente com o jardim ou terraço. Além de proporcionar vistas agradáveis e o contato prazeroso com a natureza, a integração com o jardim ou terraço garante um melhor aproveitamento da luz e da ventilação natural. Se não for possível conectar o quarto ao jardim, acrescente alguns vasos de plantas e desfrute da convivência com a natureza.

