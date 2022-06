Reforma: casa rústica em Minas Gerais se transforma em sítio dos sonhos

O capricho com o jardim é o primeiro sinal das mudanças ocorridas na propriedade. Após a reforma, a área de lazer foi deslocada dos fundos e integrada à varanda frontal da residência. A reforma preservou a essência rústica do edifício principal, circundado pelas varandas. As colunas existentes foram substituídas por pilares de madeira, assim como as esquadrias metálicas, que foram substituídas por esquadrias de madeira, com destaque para a porta pivotante da entrada principal de madeira de demolição. As superfícies externas ganharam novas cores. O edifício principal foi pintado de laranja e a churrasqueira, de verde.