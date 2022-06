Ideias para áreas de refeições!

Temos aqui mais um conjunto de mesa e cadeiras que traz uma irresistível aura de estilo e sofisticação ao ambiente. A mesa possui uma base pesada de madeira, que se completa com elegância com o tampo de vidro. Completamente integrado ao décor da sala, este conjunto traz ainda, como destaque, as cadeiras com estampas florais, que fazem uma combinação das mais interessantes com as plantas distribuídas nos cantos da sala. Projetada para 12 pessoas, este conjunto de mesa e cadeiras é, efetivamente, o ponto focal desta sala, que ainda conta com um lustre clássico para completar o espetáculo!