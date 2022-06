Apê de 65 m² traz 8 boas ideias para decorar um lar pequeno

A mudança de um apartamento maior para um espaço menor poderia causar desconforto na moradora. O apartamento de 65 m² deveria parecer maior na percepção da moradora. Para atingir este objetivo, o projeto propôs abrir a cozinha de modo sutil e integrá-la ao living room. O conceito do projeto é proporcionar ambientes contemporâneos e práticos, com elementos harmônicos e elegantes. Portanto, o projeto buscou expressar a harmonia e elegância desejada pela cliente através principalmente da paleta de cores neutras, que evitou grandes contrastes, e do projeto luminotécnico, que realçou cada detalhe do projeto, como a textura trançada do painel de madeira do living room com iluminação direcionada.