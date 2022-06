Aparadores perfeitos para salas de jantar

Nesta rústica sala de jantar, aparador ao fundo adere a decoração do ambiente com sutileza e riqueza em detalhes, adicionando charme dentro do estilo. Este móvel com detalhes de arabescos feito em madeira e com estilo barroco, recebe um belo acabamento com pintura desgastada, complementando com a decoração da sala de jantar. Os demais elementos decorativos, como os abajures e os vasos em cerâmica em tema marítimo harmonizam e definem com delicadeza o conceito rústico do ambiente perfeito para uma deliciosa casa a beira-mar.