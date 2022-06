Quadros criativos para quartos de bebês

Este projeto do Ateliê Vanessa Guimarães, de São Paulo, foi inspirado, segundo a arquiteta, em um viveiro de pássaros, porém de portas abertas e com tons leves e secos que remetem ao outono. Este clima de aconchego e segurança se torna visível em todas as peças deste belo décor. Investindo em tons quase graciosos, temos aqui uma peça absolutamente adorável, capaz de embalar os sonhos e as noites do bebê com perfeição. Na parede, ao invés de um quadro padrão, temos um painel de tecido em tons pastéis com temática infantil, perfeito para inspirar mãe e pai enquanto vestem a criança para um passeio.