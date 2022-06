7 irresistíveis cozinhas rústicas

Cozinhas rústicas costumam encantar as pessoas. Elas evocam um tipo de vida mais natural, mais lento e mais saudável que nas cidades grandes é tão difícil manter. Além disso, são lindas de um modo muito simples, aconchegante e verdadeiro.

Basicamente, as cozinhas rústicas se caracterizam pelo uso maciço da madeira e de outros materiais naturais como fibras, tijolo e cimento queimado. Nelas, as coisas costumam ficar expostas e ao alcance da mão. Muitas vezes, são lugares de cultivo de ervas aromáticas para uso no preparo das refeições. Também são lugares quentes e acolhedores onde podem existir fornos a lenha.

No entanto, as cozinhas rústicas não são sempre iguais. Existem as mais brejeiras, as mais românticas, as vibrantes com toque moderno, as coloridas, as com atmosfera clean, as com ares mediterrâneos e até as sustentáveis, que fazem da sua vocação para o natural uma ação em prol da natureza.

Conheça algumas dessas cozinhas rústicas e descubra o que faz delas tão especiais!