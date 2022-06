Estilo e personalidade em 10 quartos de bebês

Temos agora um quarto de estilo eclético. Um exemplo de design que foge dos brancos comuns aos quartos de bebês e que oferece uma decoração baseada nos tons neutros da madeira – presentes tanto no piso como no painel da parede. O quarto apresenta um espaço amplo que privilegia a mobilidade e a funcionalidade. Os tons amarelos e azuis do tapete – numa padronagem das mais emblemáticas – e da cortina completam trazem cor e energia ao ambiente. O elemento masculino do quarto fica por conta dos bonecos de pelúcia de personagens do jogo Angry Birds e pela predominância do azul em alguns elementos do décor.