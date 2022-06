10 maneiras de decorar com tapetes felpudos!

Neste projeto da arquiteta Regina Claudia P. Galetti, temos um apartamento em Miami que traz uma vista das mais invejáveis. O espaço em questão é o home-theater do apartamento, um dos locais que, por definição, deve ser um dos mais confortáveis de uma residência. A decoração trabalha com tons leves e quase neutros. O tapete felpudo desta sala não foge à essa linha. Grande, ocupando boa parte do espaço do home theater, este tapete felpudo é tão aconchegante que é provável que muitos prefiram ficar sentados no chão do que no sofá na hora do cinema.