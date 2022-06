Dicas para ter uma sala linda e bem decorada!

Local de interação, relacionamento, diversão ou apenas de bate-papo, a sala de estar nas residências têm ganhado cada vez mais a atenção dos designers ao redor do mundo. E não é para menos. As novas tendências do décor estabelecem a sala de estar como ambientes cada vez mais integrados a outras peças, como a sala de jantar, a cozinha, a varanda e o home-theater (sendo que neste caso, muitas salas de estar se convertem no cinema da casa). Ainda assim, nada vence o charme individual de uma sala de estar bem decorada, com um design apropriado ao ambiente, unindo estilo e sofisticação para todos os gostos.

Neste artigo do homify, vamos conferir algumas salas de estar decoradas que são positivamente estonteantes. Trabalhando com linhas do décor das mais diversas, estas salas de estar são exemplo que devem não apenas ser admirados, mas servir como inspiração para o seu próximo projeto.