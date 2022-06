10 piscinas pequenas e inspiradoras

Sayulita é uma das mais famosas regiões turísticas do México. É nesta região que encontramos este belo projeto de uma piscina pequena mas muito charmosa. Com todo um apelo tropical e caliente, esta piscina está localizada em uma residência no alto da serra. Modesta em suas dimensões, esta piscina de fibra está cercada por um projeto de paisagismo dos mais interessantes, que traz para o alto da montanha elementos típicos da beira da praia, como palmeiras e outras árvores. Reparem no belo trabalho feito com as pedras no local, tanto no muro como nas que circulam a piscina.