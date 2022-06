10 quartos infantis e super femininos

A decoração do quarto infantil de menina é uma fase muito esperada tanto pelos pais, quanto pela garota, já que tudo que sempre planejaram será colocado em prática. Para o tema do quarto das meninas: adicionar adesivos, brinquedos, estatuetas seguindo formas de animais ou também bichinhos de pelúcia e estampas em animal print podem acabar levando a um resultado alegre e animado.

Os lindos e delicados animais de diferentes espécies vindos da floresta ou da fazenda podem ajudar no desenvolvimento da criança e também animar as pequenas quando estiverem acordadas brincando no quarto.

Com cores claras, vivas ou neutras a decoração pode remeter à natureza sem perder o ar lúdico e infantil. Os animais desenhados de forma delicada e com detalhes de cor unidos a charmosas alegorias com toques naturais de árvores e plantas podem proporcionar um clima de leveza e tranquilidade no quarto infantil.

Selecionamos algumas ideias de quartos infantis de menina decorados com animais para te inspirar!