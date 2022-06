O melhor papel de parede para seu quarto

Charmosos e elegantes, os papéis de parede são fundamentais quando o assunto é a decoração de interiores. Se o cômodo em questão for o quarto, os papéis de parede podem oferecer as mais diversas opções para todos os gostos. O papel de parede do quarto pode ter a função de criar um contraste com o restante da decoração ou simplesmente complementá-la. Fica a escolha do cliente. Cada vez mais interessantes e apresentando padrões absolutamente diversos, os papéis de parede alcançam quase que o status de uma obra de arte dentro do quarto.

Neste artigo do homify, vamos conferir diversas propostas de como o papel de parede pode transformar o seu quarto ou o de seus filhos. Acompanhe a gente!