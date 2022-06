7 incríveis quartos de meninos

Nesse quarto de menino, a paixão pelos super-heróis foi declarada: na parede sobre a cama, painéis mostram as figuras estilizadas do Capitão América, do Homem-Aranha, do Super-homem e do Homem de Ferro, enquanto as almofadas da cama apresentam o escudo do Capitão América.

Sobre os criados-mudos amarelos, bonecos como o Batman e o Hulk enfeitam e encantam. As cores da decoração são fortes e incluem o azul, o vermelho, o amarelo e o preto. Mesmo com as cores vibrantes, as paredes, o teto e as cortinas em branco equilibram e deixam o ambiente agradável.