Top 5: casas pequenas, mas poderosas!

Paineis de TV são excelentes para valorizar o espaço reservado ao aparelho. Disponíveis em uma infinidade de materiais, os painéis para são encontrados facilmente no mercado e com um custo econômico interessante. Leve e fácil de ser instalado, um painel ocupa pouco espaço e serve como um complemento belíssimo à decoração.

Para que a escolha desta peça seja bem feita, é importante atentar-se sobretudo ao tamanho de sua TV. É essencial que ele seja em cada lateral, ao menos, 15 centímetros maior do que o aparelho televisor. Outra atenção fundamental é quanto ao peso do aparelho. Fique atento a estas informações disponíveis no manual do fabricante, no momento de compra.

Seja de tamanho extenso verticalmente ou ocupando boa parte do espaço da parede da sala de estar, a presença de um painel irá valorizar muito a sua sala de estar e a presença dele traz um diferencial excelente. Por isto, se você adora complementos para a decoração do seu lar, irá adorar as nossas ideias de decoração que fazem do painel, uma peça cada vez mais indispensável para embelezar a sua sala.

Siga conosco, confira as possibilidades decorativas com esta peça e aproveite as ótimas inspirações!