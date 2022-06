Deliciosa casa de campo à beira do lago

Há lugares no Brasil, cuja dimensão territorial escapa a nossa percepção, onde a natureza parece intacta e o mundo não se parece nenhum um pouco com esta combinação confusa de prédios e casas aglomerados, trânsito caótico, ruas pavimentadas e cheias de gente, que formam ilhas cinzentas de concreto, nas quais a vista não alcança o horizonte. Em alguns rincões do Brasil o progresso e a urbanização pouparam a natureza destas mutações e transformações ambientais. Nestes lugares de natureza intacta, é possível ainda hoje sentir a atmosfera campestre, um clima de relaxamento e viver em harmonia com a natureza, desfrutando dos prazeres que ela proporciona.

Este projeto de casa de campo, que apresentamos hoje, fica localizado em Cunha Porã, interior de Santa Catarina, região que se formou a partir da chegada dos imigrantes alemães em busca de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura, no início do século XX. O projeto desta casa de campo buscou valorizar justamente o aspecto bucólico e rústico da paisagem através do uso de estrutura de madeira de reflorestamento, que marca o espaço das varandas que envolvem a residência. O cenário apreciado pelos moradores e visitantes é cinematográfico e nos remete aos filmes românticos, nos quais os protagonistas habitam aquelas casas de madeira envoltas por lagos e vegetação exuberante. O que o cinema inventa com sua estrutura colossal, recursos avançados e efeitos especiais, a natureza e a arquiteta e urbanista Marcia Pilz se encarregaram de providenciar, em uma parceria harmoniosa e bem sucedida.

Convidamos você a visitar um lugar que preserva ainda a atmosfera rural e bucólica de um passado secular e desvendar os encantos de uma casa rústica e cativante, totalmente integrada à paisagem natural do seu entorno e cheia de personalidade e charme. Não deixe de nos acompanhar neste tour por uma casa de campo cinematográfica!