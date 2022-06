7 ideias incríveis ter um pátio com jardim em casa

Às vezes, a área verde é pensada a partir de um conceito que tem grande impacto na sua conformação e disposição. Em um pátio de estilo minimalista, por exemplo, a ideia do menos é mais vai orientar todo o projeto, imprimindo no espaço uma atmosfera limpa e serena. No exemplo da imagem ao lado, o pequeno jardim apresenta elementos naturais, como madeira no banco de linhas retas e simples e pedra na parede ao fundo. O jardim propriamente dito é mínimo, alguns arbustos na extensão da parede de pedra e grama baixa no quadrado de onde se eleva uma árvore de tronco fino e copa verde com folhas delicadas. O piso de pedras largas e seixos delimita o espaço, que é íntimo e se presta à meditação. Um ar oriental perpassa o ambiente e convida para momentos introspectivos no meio do dia. Um lugar onde arejar a mente antes de seguir com a vida.