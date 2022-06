Essa luxuosa casa tem até academia

Trabalhar em home office é o sonho de muitas pessoas. Para isto, é preciso contar com um espaço muito bem estruturado para que a concentração no trabalho seja eficiente. Este ótimo espaço oferece uma excelente decoração para que as atividades profissionais possam ser desempenhadas sem sair do lar.

Ao fundo, podemos notar a longa escrivaninha na cor branca acompanhada de nichos retangulares utilizados para armazenar e organizar os objetos de trabalho. No lado oposto, podemos notar o sofá-cama na cor branca acompanhado de um moderno tapete oferecendo o conforto para as pausas necessárias no dia a dia. O piso complementa muito bem a sensação aconchegante do ambiente, assim como a cortina rolô na janela permite que o ambiente fique mais reservado e tenha a presença da iluminação natural controlada.