Antes e depois: casa de pedra em ruínas vira lar fascinante

O banheiro integrado ao quarto é incrível. A decoração das paredes é feita com pequenas pastilhas. O piso do espaço divide-se em peças laminadas no lavabo e piso de porcelana no espaço de banho.

O desenho do balcão confere um toque especialmente moderno ao ambiente, fazendo um ótimo conjunto com o vaso. Acima, o amplo espelho em formato retangular valoriza ainda mais a distribuição da iluminação que chega ao espaço. A utilização de paredes de vidro para marcar o espaço do banheiro oferece um resultado contemporâneo ao espaço.

A transformação total desta casa é, sem dúvidas, algo absolutamente incrível.