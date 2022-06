Decore sua casa com móveis em MDF

Este quarto de solteiro tem um estilo descolado, com uma decoração mais colorida e despreocupante. Neste espaço os móveis escolhidos são móveis em madeira MDF , que ajudam a manter o ambiente com uma decoração mais equilibrada sem perder o charme e conforto. A base de cama mais baixa, é perfeita para garantir um clima mais aconchegante no quarto, o criado mudo na lateral da cama contribui para a organização do ambiente, e ainda dá um plus na decoração.