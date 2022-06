Essa casinha paranaense em meio a natureza vai te inspirar!

Apesar do madeira ser o material predominante, tanto da estrutura como da vedação, dependendo do ponto de vista, a residência apresenta um aspecto diferente e uma combinação de materiais distinta. Deste ponto de vista, percebemos a presença ainda predominante da madeira, mas dividindo espaço com as superfícies de pedras. No pavimento térreo predomina o revestimento em pedra, enquanto no pavimento superior, exceto nas áreas molhadas (banheiros), predominam as superfícies revestidas com madeira. A combinação de materiais naturais reforça o aspecto rústico e natural da edificação.