Móveis infantis lindos e criativos

Adicionar prateleiras coloridas e modulares possibilitam ordem e disciplina no quarto dos meninos. Estes móveis infantis são responsáveis por armazenar brinquedos de forma delicada, sem que as peças se percam no ambiente. Além disso, o guarda-roupa em vermelho traz cor e embeleza o ambiente com seu formato básico, se destacando junto com as prateleiras em azul na parede branca. Para mais dicas de guarda roupas infantis, confira Guarda-roupas infantis para sonhar.