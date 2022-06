Casa moderna tem áreas de lazer maravilhosa

A varanda ao lado da área de lazer conta com móveis muito bem distribuídos, onde as horas podem ser agradavelmente aproveitadas em meio as rotinas do lar.

De um lado, o conjunto estofado em formato de L é resultado de um belo trabalho de marcenaria com espumas densas e almofadas confortáveis encapadas com tecidos na cor branca. A mesa de centro oferece um ponto visual comum interessante, aliando simplicidade e elegância na decoração. Do lado oposto, a bela cozinha gourmet que veremos a seguir.