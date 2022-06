Casa parece tradicional, mas tem interiores de revista

Devido às dimensões reduzidas do terreno, o projeto criou um amplo terraço sobre a cobertura do volume de telhado plano, de modo a proporcionar mais espaço ao ar livre para a família e com vistas privilegiadas para o entorno. O terraço, portanto, serve como jardim, com floreiras e plantas, e como mirante, com vista para o riacho, para os alpes e toda a vizinhança.

Se você gosta de casas com fachadas discretas e interiores surpreendentes, recomendamos-lhe este artigo sobre uma casinha com fachada simples, mas com espaços internos fascinantes.