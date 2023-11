Para se Inspirar e Fazer: 15 Quintais Perfeitos para Uma Casa Simples

Se o seu quintal é pequeno, você não precisa se desanimar, sempre há uma ótima solução. Neste caso, o quintal está coberto por um piso, mas é possível deixá-lo mais arejado e refrescante com vasos com arbustos bem verdinhos e um exuberante jardim vertical no muro, com vários tons de verde e de outras cores mais destacadas. Flores coloridas também caem bem, se você quiser um quintal mais alegre. O toque romântico com ar rústico fica por conta do banco de jardim com encosto e linhas simples. Uma dica: você pode deixar esse pequeno quintal mais bonito, alegre e com a sua cara investindo em outros revestimentos para o piso, como os mosaicos coloridos ou em tons sobre tons de verde e cores neutras.