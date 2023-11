Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Porta de PVC Interna | Conheça os Modelos de Porta de PVC

Confira as vantagens que você tem ao investir em uma porta feita em PVC:

- Ótimo custo/benefício: O PVC é um material com excelente custo benefício e a porta feita com esse material segue a mesma vantagem.

- Disponível em diversos modelos, cores e texturas: Como já explicamos acima, o PVC é um material que pode ser facilmente moldado. Por isso, é possível encontrar portas feitas em PVC em diversos modelos, cores e texturas;

- Pode ter diferentes tipos de aberturas: Existem portas de PVC com diferentes modelos de aberturas. Os mais comuns e fáceis de encontrar são as com abertura horizontal, as com abertura sanfonada e as com abertura de correr.

- Material leve: O PVC é um material muito leve. Por isso, esse tipo de porta é fácil de ser manuseada e transportada;

- Muito fácil de instalar: A instalação desse tipo de porta é muito simples de ser feita e, ao comprar a porta, geralmente os trilhos para instalação já vêm acompanhando kit.

- Limpeza simples de ser feita: Por ser feita em plástico PVC, não é necessário nenhum cuidado especial ou utilização de produtos específicos para limpar uma porta de PVC. Basta usar um pano de limpeza e sabão.

- Não é suscetível a pragas: Os fungos e os cupins ficam longe das portas de PVC. Isso evita dores de cabeça com pragas;

- Bom isolamento térmico: O plástico é conhecido por ser um material com excelente isolamento térmico e que conduzem pouco calor (A prova disso é que os cabos das panelas, geralmente, são feitos em plástico). E esse benefício é repassado também para a porta feita em plástico PVC;

- Duráveis: Apesar de o PVC parecer um material simples e frágil, a verdade é que esse tipo de porta costuma ser bem durável.