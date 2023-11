Linóleo: Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre o Piso Linóleo + 16 Inspirações Lindas

As mantas de linóleo são mais recomendadas para áreas espaçosas. Isso porque possuem uma dimensão grande de 2 metros de largura por mais de 30 metros de comprimento. Com isso, a área é totalmente revestida com poucas junções. Isso permite que a área seja limpa de maneira simples, além de acumular menos sujeira entre as junções de piso, um local difícil de limpar. Por isso, é um tipo de piso muito utilizado em hospitais e áreas que necessitam de muito cuidado com a assepsia.