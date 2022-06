Graffiti entre quatro paredes: conheça a tendência de trazer a arte de rua para dentro de casa

Intervenções artísticas ganham cada vez mais espaço nas paredes e muros de grandes centros urbanos, onde as cores e traços inusitados trazem vida ao concreto esquecido. O termo graffiti é utilizado desde os tempos do Império Romano, e só recentemente é que foi reconhecido como parte do campo das artes visuais. Grandes artistas brasileiros ganham destaque internacional através de suas obras, como é o caso dos Gêmeos e Eduardo Kobra, que hoje possuem gigantescos murais em paredões espalhados por diversas cidades ao redor do mundo.

A era pós digital e o seu grande potencial para remixar tudo o que é oposto, fez a arte de rua tornar-se presente em salas de estar, quartos, e até mesmo banheiros.

A utilização do graffiti como parte da decoração pode ser feita através da contratação de artistas especializados, e uma alternativa à essa opção, tendo em vista o custo alto que isso pode acarretar, é fazer uso de papéis de parede que imitam a arte de rua, ou até mesmo colocar a própria mão na massa e criar uma arte única a partir de algumas latas de spray. Confira nesse livro de idéias alguns exemplos de como podemos deixar nossa casa com um toque todo especial e personalizado através do graffiti.