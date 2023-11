17 Ideias de Papel de Parede 3D | Vantagens + Como Escolher Papel de Parede 3D para Sala

Todo mundo tem uma parede em casa que poderia ganhar um toque de cor, design e decoração. Não é verdade?

As estratégias utilizadas para deixar as paredes mais bonitas são várias! É possível pintar, adicionar revestimentos, botar quadros, acrescentar plantas, ou, o que muitas pessoas estão optando pela facilidade de instalação: Colocar um papel de parede com efeito 3D!

Além de trazer mais estilo e beleza para o ambiente, o papel de parede 3D é diferente e perfeito para deixar o ambiente mais moderno e bem decorado, fugindo da simplicidade.

Neste livro de ideias selecionamos as mais lindas inspirações de ambientes projetados por excelentes arquitetos usando papel de parede com efeito 3D. Além disso, separamos informações importante e dicas para quem está pensando em usar esse tipo de revestimento em seu ambiente.