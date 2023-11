Tudo sobre Cadeiras Estofadas | 22 Lindas Inspirações de Cadeiras Estofadas para Sala de Jantar

A cadeira estofada ideal para o seu ambiente vai depender, principalmente, do modelo de mesa que você deseja usar e do estilo de decoração do seu cômodo.

Ambientes sóbrios, sofisticados e/ou elegantes podem combinar mais com cadeiras mais minimalistas e com cores mais neutras. Já ambientes descontraídos e contemporâneos, provavelmente, ficarão mais convidativos com uma cadeira estofada moderna e em cores mais chamativas. Mas, é claro, isso não é uma regra e também é possível usar cadeiras coloridas em ambientes sóbrios e vice-versa.