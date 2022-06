Tapetes divertidos para decorar

Em clima moderno e com um toque de estilo industrial, este ambiente que integra sala de estar com outros ambientes tem uma aparência única e original. As paredes em grafite destacam o couro natural e cru que reveste o sofá moderno e baixo. O piso em concreto cria um jogo direto com os quadros, que são pinturas de Portraits, e com os vasos que ficam no aparador. O modelo de tapete escolhido foi uma peça texturizada em azul acinzentado que dá vida ao piso.