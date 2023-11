Geladeira Retrô: Confira 23 Inspirações de Ambientes com Geladeira Retrô Usada

Atualmente já existem geladeiras novas produzidas com design vintage para lembrar uma geladeira retrô. Porém, esse tipo de geladeira costuma ter um valor muito mais alto do que uma geladeira moderna com design normal.

Por isso, muitas pessoas optam por ir em lojas de móveis usados para procurar por uma geladeira retrô usada.

O único problema é que as geladeiras realmente antigas possuem um sistema de refrigeração ultrapassado, que gasta muita energia. Inclusive, é comum que o motor desse tipo de geladeira seja localizado na parte de fora do eletrodoméstico. Mas aqui vai uma dica especial para quem está querendo uma geladeira vintage: É possível comprar uma geladeira retrô usada e reformar ela. Dessa maneira, todo o sistema de refrigeração é atualizado para que fique moderno e mais econômico, enquanto, por fora, a geladeira continua com design vintage. Esse processo também não é muito barato, mas, ainda irá custar um valor menor do que comprar uma geladeira retrô atual.