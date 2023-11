O Que É e Como Escolher Carrinho Bar + 19 Ideias Lindas de Carrinho Bar para Sala

Para tomar um drink em casa com os amigos, para beber um delicioso chá no final da tarde ou servir um café fresquinho no começo da manhã. O carrinho de bebidas (também conhecido popularmente como “carrinho bar”) pode ser usado em todas essas situações.

Por conta dessa versatilidade, esse tipo de carrinho é um mobiliário curinga e funcional para facilitar o dia a dia. Ele pode ser usado em diversas ocasiões e ambientes, como sala de estar, sala de jantar e espaços gourmet.

Se você quer saber como usar o carrinho bar na decoração, seja bem-vindo! Neste livro de ideias, selecionamos lindos ambientes projetados por ótimos arquitetos que demonstram na prática como usar o carrinho bar no seu cômodo.