Confira 15 Fotos de Salas com Sofá Retrátil e Saiba o Diferencial do Sofá Retrátil e Reclinável

Se você está pensando em adquirir um sofá retrátil, temos algumas dicas do que levar em consideração para fazer a melhor escolha:

- Leve em conta o espaço disponível no ambiente: Apesar de que, quando está fechado, o sofá retrátil ser bastante compacto, é preciso também considerar o tamanho dele aberto para saber se ele caberá com toda sua funcionalidade no ambiente. Afinal, caso não haja espaço para ser aberto, não valerá a pena comprar um sofá retrátil e, provavelmente, a melhor escolha será um sofá normal.

- Escolha o tecido ideal: O sofá retrátil pode ser produzido em diversos tecidos. Para os locais mais quentes do Brasil, o ideal é escolher tecidos mais frescos e sem textura de pelinhos como o couro, a sarja e o linho. Para locais com temperaturas amenas, recomendamos os sofás em tecido de suede e veludo, por exemplo. Além disso, se você tem gatos em casa, a dica é comprar um tecido que o felino não consiga arranhar e, assim, evitar o estrago futuro do seu estofado.

- Conforto: Esse é um dos itens mais importantes para pensar ao comprar um sofá. Por isso, antes de fazer qualquer compra, experimente o estofado. Veja se ele é confortável e aconchegante.