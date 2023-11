24 Projetos Maravilhosos com Luminária para Quarto + Dicas de Como Escolher Lustres para Quarto

Existem diversos tipos de lustres e luminárias para usar no quarto (Inclusive, mais abaixo, você terá a oportunidade de conhecer alguns desses modelos). Por isso, é comum ficar confuso sobre qual escolher.

Algumas dicas que podemos dar para escolher a luminária para esse ambiente são:

- Pense no objetivo da iluminação: A iluminação tem o objetivo de deixar o quarto mais aconchegante? Ou o quarto também é usado para estudo e trabalho e a iluminação precisa facilitar a concentração? Cada tipo de luminária (e também o tipo de lâmpada utilizada) influenciam nesse objetivo.

- Reflita sobre o estilo de decoração: Cada estilo de decoração tem um tipo de luminária que irá ornar melhor com o ambiente. Por exemplo, os lustres de cristal combinam melhor com ambientes sofisticados, já as luminárias pendentes podem ficar mais bonitas em cômodos em estilo industrial.

- Opte pelo tipo de iluminação: É possível ter iluminação direta (com um abajur), indireta (com arandelas) ou difusa (com luminárias envoltas por um vidro leitoso). Em quartos que são usados apenas para relaxamento e descanso, o mais indicado é a luz difusa. Se houver um local para trabalho no ambiente, o recomendado é utilizar um abajur para direcionar a luz e iluminar de forma mais adequada o cantinho que precisa ser usado com foco e concentração.