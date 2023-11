Lindas Ideias com Passadeira de Crochê | Como Usar Tapete Passadeira

O crochê é uma técnica artesanal muito popular aqui no Brasil.

Diversos artesãos trabalham com o crochê e conseguem criar toalhas, tapetes, jogos americanos, colchas, cortinas e vários outros itens decorativos que, com toda a certeza, você também conhece. Porém, apesar dessa grande variedade de produções, um dos tipos de criações com crochê mais usadas em nosso país é o tapete passadeira!

Presente em praticamente todas as cozinhas brasileiras, a passadeira de crochê é versátil e combina com quase todos os estilos decorativos.

Se você ainda não tem uma passadeira de cozinha para chamar de sua, precisa continuar lendo este livro de ideias para saber quais as grandes vantagens (e desvantagens) desse tipo de tapete e também descobrir que o tapete passadeira pode ser usado em vários outros ambientes além da cozinha!