Tire Todas as Suas Dúvidas sobre a Granitina + Confira 15 Inspirações Usando Granilite e Granitina

Como já explicamos no texto de introdução, a granitina é feita com uma mistura de concreto ou cimento com pedaços de pedras naturais, geralmente granito (Daí que vem o nome parecido com o dessa pedra), vidro, calcário, quartzo e outros minerais. Também é possível adicionar corantes especiais nesta mistura para deixar o cimento em outra cor.

Além dessa mistura, o piso é polido e é aplicado uma camada de esmalte impermeabilizante. Esses acabamentos deixam a granitina lisa, protegida de infiltrações e fácil de limpar.

A granitina é um tipo de revestimento muito resistente, versátil e durável (Afinal, não é à toa que ainda existam casas com esse piso desde a década de 40).