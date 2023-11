Saiba Tudo Sobre o Piso de Porcelanato e Confira Lindas Ideias com Porcelanato Esmaltado

O porcelanato líquido, na verdade, não é um porcelanato. Porém, por conta do resultado final muito parecido com um porcelanato, o revestimento acabou se popularizando com esse nome “errado”. Na verdade, ele é um piso feito com resina epóxi autonivelante, enquanto o porcelanato, como explicamos, é um piso cerâmico.

