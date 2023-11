Como Escolher Escrivaninha Infantil + 17 Inspirações de Escrivaninha para Quarto Infantil

Ao escolher uma escrivaninha que irá ser usada por uma criança, é importante analisar alguns detalhes. Entre eles:

Altura do mobiliário: Obviamente, as crianças são mais baixas e menores que os adultos. Por conta disso, a altura da escrivaninha deve ser compatível com a altura da criança. Para crianças menores, a altura ideal é em torno de 65 centímetros e para as crianças mais crescidas a altura da escrivaninha deve ficar em torno de 75 centímetros.

Tamanho útil da escrivaninha: Além da altura, é importante levar em consideração o tamanho útil do tampo da escrivaninha. Ao decidir qual o tamanho certo, leve em conta o quanto de espaço a criança irá precisar para estudar e fazer as tarefas. Geralmente, o tamanho mínimo do tampo de uma escrivaninha é 70 centímetros.

Funcionalidade: Antes de comprar a escrivaninha, pense sobre qual será a função dela. Ela será mais direcionada para que a criança possa brincar de desenhar? Ou será usada para estudos? Dependendo da resposta, você pode escolher uma escrivaninha com funcionalidades específicas e/ou espaços mais adequados para o uso que será dado ao mobiliário.