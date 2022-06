Surpreendente, essa casa tem até gramado no teto

As amplas aberturas laterais com portas de correr envidraçadas oferecem uma excelente opção para que os ambientes internos sejam valorizados pela presença da iluminação natural. Com isto, a presença da mesa de madeira maciça com cadeiras de design contemporâneo soma-se perfeitamente ao piso inferior.

A presença do concreto para o teto confere um desenho belíssimo e moderno ao espaço. No piso, o piso queimado confere ótimo reflexo para a iluminação no interior do espaço.

Os ambientes são perfeitamente integrados com boa ligação entre sala de estar, sala de jantar e cozinha. Ao fundo, o conjunto entre o sofá na cor branca e cadeiras e luminária na cor preta oferecem um lindíssimo contraste para compor a decoração da sala de estar.