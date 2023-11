Planta Baixa: O que é? + Lindas Inspirações de Planta Humanizada

Mesmo que você não saiba o que é uma planta baixa, provavelmente, já viu uma em sua vida.

A planta baixa nada mais é que um documento arquitetônico em escala usado para representar o layout de uma construção.

Na planta baixa é possível visualizar onde serão as paredes, as portas, as janelas e os mobiliários básicos. Mas, além dessa parte mais “decorativa”, esse documento também detalha importantes especificações técnicas, como altura e espessura das paredes, tamanho dos ambientes e informações de onde estarão localizados os componentes hidráulicos e elétricos.

A planta baixa também pode ser humanizada. Nesse caso, além do que detalhamos acima, ela também pode conter mais informações sobre a parte decorativa do projeto, contando com cores, mobiliários completos, iluminação, paisagismo e texturizações.