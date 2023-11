A expectativa vira realidade neste belíssimo projeto de sala com varanda gourmet!

Mais uma foto que mostra como o ambiente era antes do projeto e reforma.

Apesar de todas as mudanças que listamos, foram mantidos no ambiente os móveis de design, que já eram belíssimos, clássicos e atemporais. Por isso, também combinariam com a nova decoração.

Um exemplo de mobiliário aproveitado para o novo projeto foi esta poltrona Esfera do Designer Ricardo Fasanello, que continua como destaque no novo ambiente.

Ao final dessas fotos, o que podemos afirmar é que a arquiteta Sônia Beltrão soube como transformar a expectativa em realidade neste projeto maravilhoso e sofisticado de sala de estar e espaço gourmet.

Se você gostou desta “tour” especial por este lindo projeto, pode ir até o perfil profissional do escritório de arquitetura da arquiteta Sônia Beltrão e conferir mais alguns projetos lindos disponíveis por lá.