Poltrona Opala | Conheça 11 Ambientes Perfeitos com Poltrona Decorativa Opala

O couro ou courino é outro clássico para ser usado em sofás e poltronas.

Esse tipo de material também é muito resistente, durável e fácil de limpar. Além disso, o couro/courino é um material sofisticado que traz ainda mais luxo e requinte para o ambiente.

Se for feito com couro sintético, com o passar do tempo o tecido da poltrona pode ressecar e rasgar, desvantagem que não acontece quando é fabricada com couro original. Porém, a poltrona opala feita em couro natural possui um preço muito mais “salgado” do que a versão em couro/courino sintético.