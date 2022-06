Cem anos e inteiraça: casa antiga tem decoração confortável

Quando falamos sobre casas centenárias, logo imaginamos construções coloniais e clássicas. Com detalhes elegantes e amplos espaços, as casas do século passado remontam nossa memória com figuras envelhecidas, onde a madeira tinha presença certa para as estruturas. No entanto, o projeto que veremos hoje está muito distante de uma identidade centenária.

Construída em 1867, a casa traz um conjunto de ambientes de pequenos espaços para uma família simples. Localizada na região argentina de Córdoba, a casa foi remodelada em sua totalidade, tendo sido mantido apenas o esqueleto principal e a fundação de pedras sobre a qual foi originalmente construída.

O projeto desenvolvido em parceria com o escritório Liliana Almada Propriedades, buscou remodelar os espaços para atender as necessidades contemporâneas da família que irá se instalar no local. O cenário natural que contorna a construção é um dos principais atrativos do lar, já que a partir da área de lazer com piscina, é possível notar um belo e amplo campo onde os pássaros cantam livres e a tarde cai sem pressa.

Para conhecermos um pouco mais sobre este projeto centenário, mas moderno, convidamos você a seguir conosco para apreciar todos os belos detalhes deste lar e, assim, poder conhecer um pouco mais de mais um ótimo trabalho que soma uma longa história às ideias de decoração moderna.

Pronto para seguir? Então junte-se a nós e inspire-se!