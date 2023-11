Tudo Sobre Nichos de Madeira + 19 Projetos Perfeitos com Nicho de Parede

O nicho de madeira é um acessório de banheiro que está sempre em alta. Isso porque o banheiro é um ambiente que sempre necessita de muito espaço para armazenamento.

No nicho de banheiro é possível colocar toalhas, perfumes, cremes, aromas, sabonetes e/ou velas decorativas que, além de embelezar o cômodo, serão úteis no dia a dia.

Para ser instalado no banheiro, o nicho de madeira precisa passar por um tratamento especial de impermeabilização para evitar que a madeira estrague com a umidade do ambiente.

Se o seu interesse é instalar um nicho especificamente no banheiro, temos um outro livro de ideias que vai te agradar. Nele, reunimos 42 ideias funcionais e decorativas de nichos de banheiro. Vale a sua leitura!

Mas antes, conheça mais 3 banheiros lindos com nichos de madeira: