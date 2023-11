22 Exemplos de Cozinha Americana + Inspirações Perfeitas com Balcão Americano

A maior dificuldade que temos ao ter um ambiente integrado é pensar em como juntar também as decorações. Por serem ambientes que se completam, é importante que o design de interiores também orne entre os ambientes.

É claro que as decorações não precisam ser as mesmas e até mesmo as cores podem variar. Porém, é importante ter em mente que a sala e a cozinha americana precisam estar em sintonia.