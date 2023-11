Escritório de advocacia que exemplifica como um projeto sofisticado deve ser

Localizado no mais moderno prédio empresarial da cidade de Recife, no Pernambuco, este escritório de advocacia ganhou um projeto contemporâneo, sofisticado e, na medida do possível, minimalista, pelas mãos da arquiteta Sônia Beltrão.

No momento de planejarem e desenvolverem este projeto, Sônia e sua equipe pensaram em cada particularidade para que os ambientes desenvolvidos fossem confortáveis e funcionais, sem perderem a privacidade.

Ficou curioso para saber mais sobre este lindo escritório? Acompanhe alguns dos detalhes que separamos para mostrar para você e, depois, conheça o projeto todo no perfil do escritório da arquiteta aqui na homify.