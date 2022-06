Casa de fazenda antiga tem decoração rústica encantadora

Voltar no tempo é um sonho ainda distante. Por sorte, reviver coisas boas é algo sempre possível, especialmente quando moramos em um lar que há muitos anos pertence à família. No entanto, mesmo com tantas boas histórias, é preciso lembrar-se sempre de que uma casa mesmo sendo antiga, não pode deixar de olhar para as necessidades de conforto que se atualizam conforme nossa rotina.

O projeto que visitaremos hoje é, sem dúvidas, muito especial. A casa de estilo colonial atravessou o século passado abrigando muitas gerações de uma mesma família nas imediações de Buenos Aires, Argentina. Tratada como relíquia, a casa foi tema de uma cuidadosa reforma tocada pelo escritório argentino Aulet & Yaregui Arquitectos.

A casa tem uma ampla construção térrea com detalhes coloniais que demonstram uma personalidade singular, nos levando a um passeio imediato ao passado. Suas distribuições são organizadas de maneira a aproveitar os espaços amplos e aquecidos, tendo na integração dos espaços sociais, como cozinha e sala de jantar, um recurso interessante para oferecer mais espaço ao lar.

A reforma tratou de detalhes estruturais e repintura interna e externa, mantendo e valorizando todas as características de época da moradia.

Para conhecermos um pouco mais sobre este projeto tão singular, convidamos você a aproveitar todos os detalhes das imagens abaixo, onde nossas observações foram feitas sempre com a intenção de oferecer boas dicas de organização. Por isso, siga conosco em mais um delicioso passeio e aproveite todas as boas inspirações de mais um belo projeto encontrarem você!

Aproveite a viagem!