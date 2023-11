22 Decorações Lindas com Magenta + Dicas de Como Usar a Cor Magenta no Ambiente

Na sala de estar, as duas formas mais comuns de aplicar o magenta são: Pintando a parede principal do cômodo na coloração (No caso, normalmente essa parede é a localizada atrás do sofá) ou apostando em elementos decorativos no tom desejado.

Neste exemplo, a segunda opção foi usada e, por isso, os puffs e almofadas possuem tons de magenta, que ornam muito bem com o cinza do sofá.